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ЭКОНОМИКА РБ
В ОТНОШЕНИИ ВОДИТЕЛЕЙ 80% ПРОПУЩЕННЫХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ ГРУЗОВИКОВ БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРОВЕЛИ ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
16:23 14.04.2023
Должностными лицами таможенных органов при осуществлении отдельных функций погранслужбы в первом квартале 2023 года пропущено свыше 205 тыс. грузовых автомобилей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, это почти 80% от всех проследовавших через таможенную границу грузовиков.
В два раза выросло количество железнодорожных составов, в отношении поездных бригад которых таможенники провели паспортный контроль, – с 2,8 тыс. составов в четвертом квартале 2022 года до 5,3 тыс. в первом квартале 2023 года.
Таким образом, паспортный контроль осуществлен в отношении 228 тыс. граждан – водителей транспортных средств и членов поездных бригад.
Это обусловлено увеличением пунктов пропуска, в которых таможенники выполняют отдельные функции пограничников. Так, с начала 2023 года такие обязанности переданы в пунктах пропуска «Брест» (парки «Буг» и «Заречица»), «Брузги» (закрыт по инициативе сопредельной стороны) и «Урбаны», а с 1 марта 2023 года - в пункте пропуска «Привалка».
Отмечается, что в рамках осуществления данных функций в первом квартале 2023 года таможенниками выявлено 274 административных правонарушения.
До конца года функции погранслужбы будут переданы должностным лицам таможенных органов еще в пяти пунктах пропуска.
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