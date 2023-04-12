Должностными лицами таможенных органов при осуществлении отдельных функций погранслужбы в первом квартале 2023 года пропущено свыше 205 тыс. грузовых автомобилей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, это почти 80% от всех проследовавших через таможенную границу грузовиков.

В два раза выросло количество железнодорожных составов, в отношении поездных бригад которых таможенники провели паспортный контроль, – с 2,8 тыс. составов в четвертом квартале 2022 года до 5,3 тыс. в первом квартале 2023 года.

Таким образом, паспортный контроль осуществлен в отношении 228 тыс. граждан – водителей транспортных средств и членов поездных бригад.

Это обусловлено увеличением пунктов пропуска, в которых таможенники выполняют отдельные функции пограничников. Так, с начала 2023 года такие обязанности переданы в пунктах пропуска «Брест» (парки «Буг» и «Заречица»), «Брузги» (закрыт по инициативе сопредельной стороны) и «Урбаны», а с 1 марта 2023 года - в пункте пропуска «Привалка».

Отмечается, что в рамках осуществления данных функций в первом квартале 2023 года таможенниками выявлено 274 административных правонарушения.

До конца года функции погранслужбы будут переданы должностным лицам таможенных органов еще в пяти пунктах пропуска.