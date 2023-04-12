Сегодня в каждом сегменте грузоподъемности БЕЛАЗ может предложить абсолютно импортозамещенный продукт. Об этом заявил генеральный директор ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» Сергей Никифорович на форуме «Горнодобывающая промышленность: инвестиционные проекты и меры поддержки» в Москве.

В связи с санкционным давлением в один момент предприятию стали недоступны более 1,5 тысячи комплектующих, в том числе, важнейшая система карьерного самосвала - двигатель.

«Но завод не прекратил работу ни на один день. Более того, нам не только удалось сохранить всю линейку серийной продукции, но и активно продолжить реализацию инновационных проектов. Это стало возможным во многом благодаря эффективному сотрудничеству с компаниями из Российской Федерации, которое в сложившейся ситуации стало только крепнуть и развиваться», - рассказал Сергей Никифорович, которого цитирует пресс-служба холдинга.

Он отметил, что сегодня в каждом сегменте грузоподъемности БЕЛАЗ может предложить абсолютно импортозамещенный продукт. Потребители предприятия могут не только выбрать оптимальное решение по комплектации самосвала, но и своевременно проводить сервисное обслуживание техники в течение всего ее жизненного цикла.

Сергей Никифорович напомнил, что к финальному этапу заводских испытаний приступил 90-тонный газотурбинный самосвал с мотором, изготовленным российской компанией «Калужский двигатель». По окончании заводских испытаний самосвал приступит к эксплуатационным испытаниям в реальном карьере.

В одном из самых востребованных у потребителей классе грузоподъемности 130 тонн, где БЕЛАЗ занимает 70% мирового рынка, перспективной разработкой является карьерный самосвал с гибридной схемой работы. БЕЛАЗ-7513М – это свободный от импорта продукт Союзного государства Беларуси и России.

«В сегменте грузоподъемности 220 тонн совместно с партнерами из России реализуем проект по созданию самосвала с двигателем Коломенского завода. На этот проект мы возлагаем большие надежды: БЕЛАЗ-75304 создан при участии лучших специалистов Беларуси и России. Сегодня самосвал проходит заводские испытания. Во 2 квартале текущего года он приступит к эксплуатационным испытаниям уже в реальном карьере. Создание техники на альтернативных видах топлива, углубление кооперации с партнерами из России и реализация политики импортозамещения позволяет нам в условиях санкционного давления обладать необходимыми технологическими компетенциями, суверенитетом и устойчивостью. 2023-2024 годы должны стать знаковыми по выпуску прогрессивной техники», - сказал Сергей Никифорович.