Индекс цен производителей промышленной продукции в Брестской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 101,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 100,9% соответственно, промежуточные товары – 99,8% и 103,4%, потребительские товары – 99,5% и 101,1% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Брестской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 99,7%, по сравнению с декабрем 2022 г. – 98,6%, в том числе в растениеводстве – 98,8% и 99,5% соответственно, животноводстве – 99,8% и 98,4%.