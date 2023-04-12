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ЭКОНОМИКА РБ


ТРИ НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ ВОЙДУТ СОСТАВ МТЗ-ХОЛДИНГА


15:13 14.04.2023

Открытые акционерные общества «Гомельский завод станков и узлов», «СтанкоГомель» и «ВИСТАН» до 1 октября войдут в состав холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ». Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «МТЗ», ссылаясь на распоряжение Лукашенко.

Согласно информации, в настоящее время реализацией распоряжения занимаются профильное министерство и службы МТЗ.

«Включение ведущих станкостроительных компаний в холдинг позволит производить станки конкретно под наши потребности. А деятельность в структуре «МТЗ-ХОЛДИНГа» обеспечит предприятиям постоянную загрузку производственных мощностей, стабильное гарантированное количество заказов на промышленное оборудование», - напомнил заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по управлению предприятиями холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» Владимир Карпяк.
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