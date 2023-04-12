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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ МИНЭНЕРГО ПРЕДСТАВЯТ БОЛЕЕ 40 ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ВЫСТАВКЕ «ТИБО»
14:55 14.04.2023
Организации Минэнерго представят более 40 инновационных проектов на Международной выставке «ТИБО-20232, которая пройдет в Минске с 18 по 21 апреля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, в экспозицию войдут последние достижения отрасли в IT- сфере, в том числе инновации в области искусственного интеллекта и роботизации, технологии виртуальной и дополненной реальности, автоматизированные системы управления электрическими, тепловыми и газовыми сетями, отечественные программно-аппаратные комплексы.
Будут презентованы пилотные проекты по внедрению на объектах электросетевого комплекса страны технологий smart grid («умные» электросети), возможности цифровых подстанций, цифровые платформы для сбора, обработки и хранения данных.
РУП «Минскэнерго» представит автоматизированную систему диспетчерского управления Минских тепловых сетей, которая обеспечивает контроль за работой основного оборудования на теплоисточниках и насосных станциях. РУП «Могилевэнерго» ознакомит с электронными моделями систем теплоснабжения Могилева и Костюковичей. В числе проектов РУП «Гродноэнерго» - программный комплекс «АМПЕР-М», предназначенный для автоматизации сбора и обработки информации о энергосбытовой деятельности.
Отдельным блоком будут представлены технологии виртуальной и дополненной реальности учебного центра РУП «Витебскэнерго». С помощью VR-очков посетители выставки смогут совершить виртуальный тур на Лукомльскую ГРЭС, побывать на виртуальном полигоне для обучения персонала энергоснабжающих организаций, освоить отдельные технологические процессы по обслуживанию энергооборудования в составе виртуальных бригад.
На выставке также можно будет узнать о проводимой в отрасли работе по импортозамещению, увидеть новые образцы выпускаемой продукции, в том числе шкафы управления уличным освещением с функцией дистанционного съема показаний потребленной электроэнергии.
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