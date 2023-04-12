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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЫРОВ В ЛОГОЙСКОМ РАЙОНЕ
14:39 14.04.2023
Комитет госконтроля Минской области приостановил производственную деятельность частного предприятия по производству сыров в Логойском районе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, причина – грубые нарушения ветеринарно-санитарных правил, представляющие угрозу безопасности жизни и здоровья граждан.
В ходе мониторинга в цехах производства сыров установлены факты скопления грязи, конденсата и плесени. Из-за антисанитарного состояния находящийся в камере созревания сыр был покрыт частицами проникшего из вентиляционной установки сора. Отдельные работники предприятия находились на производстве без санитарной одежды и обуви.
Кроме того, не были обеспечены требуемые технологическим процессом идентификация и прослеживаемость сырья и готовой продукции.
Отмечается, что деятельность предприятия приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и недостатков.
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