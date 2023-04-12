|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА СТИМУЛИРУЕТ ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ - МНЕНИЕ
14:25 14.04.2023
Циркулярная экономика стимулирует ответственное производство и потребление. Об этом заявил начальник главного управления устойчивого развития Минэкономики Сергей Хрущев на пресс-конференции «Работа государственных органов по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь».
Начальник главного управления рассказал о внедрении принципов зеленой экономики в Беларуси.
В обращении с отходами – это системы раздельного сбора бытовых отходов; в энергетике – строительство установок, вырабатывающих тепло и электричество из возобновляемых источников; в транспортной сфере – производство и внедрение электробусов и электромобилей; в сельском хозяйстве – внедрение органического земледелия; агроэкотуризм и т. д.
«Однако перестройка отраслей на «зеленые» рельсы, широкое внедрение экологически чистых альтернатив предполагает значительные инвестиции. Высокая цена перехода заставляет задуматься о необходимости промежуточного этапа. И такая альтернатива есть – это циркулярная экономика. Эта модель предлагает варианты продления жизни продуктов, произведенных из неэкологичных материалов. Она предусматривает их совместное использование, аренду, повторное использование, ремонт.
Каждый из нас способен внести вклад в популяризацию ответственного производства и потребления. Например, приобретая товары долгосрочного пользования, ремонтируя вещи вместо того, чтобы сразу покупать новые, практикуя шеринг и прокат оборудования, мы оказываем поддержку циркулярной экономики», – резюмировал Сергей Хрущев, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте