ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА СТИМУЛИРУЕТ ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ - МНЕНИЕ


14:25 14.04.2023

Циркулярная экономика стимулирует ответственное производство и потребление. Об этом заявил начальник главного управления устойчивого развития Минэкономики Сергей Хрущев на пресс-конференции «Работа государственных органов по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь».

Начальник главного управления рассказал о внедрении принципов зеленой экономики в Беларуси.

В обращении с отходами – это системы раздельного сбора бытовых отходов; в энергетике – строительство установок, вырабатывающих тепло и электричество из возобновляемых источников; в транспортной сфере – производство и внедрение электробусов и электромобилей; в сельском хозяйстве – внедрение органического земледелия; агроэкотуризм и т. д.

«Однако перестройка отраслей на «зеленые» рельсы, широкое внедрение экологически чистых альтернатив предполагает значительные инвестиции. Высокая цена перехода заставляет задуматься о необходимости промежуточного этапа. И такая альтернатива есть – это циркулярная экономика. Эта модель предлагает варианты продления жизни продуктов, произведенных из неэкологичных материалов. Она предусматривает их совместное использование, аренду, повторное использование, ремонт.

Каждый из нас способен внести вклад в популяризацию ответственного производства и потребления. Например, приобретая товары долгосрочного пользования, ремонтируя вещи вместо того, чтобы сразу покупать новые, практикуя шеринг и прокат оборудования, мы оказываем поддержку циркулярной экономики», – резюмировал Сергей Хрущев, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2023
валюта курс
EUR 3.2459
USD 2.9441
RUB 3.6116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2023
валюта курс +/-
USD 2.9356 -0.0085
RUB 3.6082 -0.0034
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте