Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило об открытии лабораторного биотехнологического комплекса Белорусского государственного ветеринарного центра.

Согласно информации, комплекс расположен в 5 км от Минска, в поселке Дубовляны Минского района. Он занимает территорию в 8500 квадратных метров и размещает на своей территории здание новой лаборатории молекулярно-биологических исследований, здание новой экспериментальной-биологической клиники.

Отмечается, что лабораторный биотехнологический комплекс осуществляет свою работу в режиме учреждения закрытого типа и 24 часа в сутки находится под охраной и видеонаблюдением, полностью ограничивая доступ посторонних лиц на свою территорию.