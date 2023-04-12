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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСЕЛЬХОЗПРОД СООБЩИЛ ОБ ОТКРЫТИИ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО ЦЕНТРА
13:46 14.04.2023
Министерство сельского хозяйства и продовольствия сообщило об открытии лабораторного биотехнологического комплекса Белорусского государственного ветеринарного центра.
Согласно информации, комплекс расположен в 5 км от Минска, в поселке Дубовляны Минского района. Он занимает территорию в 8500 квадратных метров и размещает на своей территории здание новой лаборатории молекулярно-биологических исследований, здание новой экспериментальной-биологической клиники.
Отмечается, что лабораторный биотехнологический комплекс осуществляет свою работу в режиме учреждения закрытого типа и 24 часа в сутки находится под охраной и видеонаблюдением, полностью ограничивая доступ посторонних лиц на свою территорию.
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