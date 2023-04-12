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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУДОВ БЕЛАРУСИ НА НАЧАЛО АПРЕЛЯ НАХОДИЛОСЬ 911 ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
13:44 14.04.2023
В производстве экономических судов Беларуси по состоянию на 1 апреля 2023 года находилось 911 дел об экономической несостоятельности (банкротстве), из которых о банкротстве организаций частной формы собственности 834 дела.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, производство об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации, ведется по 77 делам.
В отношении сельскохозяйственных организаций производство о банкротстве ведется по 11 делам. Наибольшее число таких организаций находится в Витебской области (семь).
К производству об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, принято одно заявление. Оно касается ОАО «Хойникский комбинат бытового обслуживания».
На начало апреля текущего года экономическими судами завершены ликвидационные производства в отношении ОАО «Ганцевичский райагросервис», ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей», ОАО «Молодечненский завод металлоизделий» и совместного закрытого акционерного общества «Осиповичский вагоностроительный завод».
При этом производство по делу о банкротстве прекращено в отношении государственного унитарного дорожно-строительного предприятия «Белоозерская ДСПМК-26».
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