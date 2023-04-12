Тульский региональный фонд «Центр поддержки предпринимательства» аккредитовался в качестве брокера Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) в Российской Федерации. Церемония вручения брокерского сертификата состоялась в Туле в рамках семинара о возможностях биржевой торговли, организованного БУТБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие представители правительства Тульской области, региональной торгово-промышленной палаты, а также около 30 экспортно ориентированных предприятий региона.

Ожидается, что при содействии нового брокера удастся не только привлечь на площадку БУТБ дополнительных участников торгов из сегмента малого и среднего бизнеса, но и диверсифицировать структуру биржевого товарооборота Республики Беларусь и Тульской области за счет новых высоколиквидных товарных позиций.

«Сотрудничество Беларуси и Тульской области в сфере биржевой торговли демонстрирует устойчивую положительную динамику. По итогам прошлого года наш взаимный товарооборот увеличился более чем в 2 раза. Схожие темпы роста наблюдаются и в текущем году. Считаю это лучшим доказательством высокой заинтересованности тульского бизнеса в использовании биржевого механизма для работы на белорусском рынке», – отметила заместитель председателя правления БУТБ Ирина Наркевич, выступая с презентацией потенциала биржевой торговой платформы.

Тем не менее, по мнению представительницы биржи, в отсутствие надежного партнера, имеющего разветвленную сеть деловых контактов в Тульской области, дальнейшее расширение круга участников торгов из данного региона потребовало бы значительных затрат времени и ресурсов. Поэтому БУТБ приветствует решение Центра поддержки предпринимательства получить статус биржевого брокера. По словам Ирины Наркевич, это, безусловно, окажет положительное влияние на показатели взаимной торговли, поскольку в результате на биржу придет самая активная, гибкая и прогрессивная часть бизнес-сообщества – небольшие частные предприятия и индивидуальные предприниматели.

«Нужно понимать, что брокер – это не просто профессиональный участник рынка, а полноценный представитель биржи, играющий важную роль в популяризации биржевой торговли. В связи с этим мы возлагаем большие надежды на нашего нового партнера – Центр поддержки предпринимательства Тульской области. Не сомневаюсь, что с вашей помощью у нас получится сделать биржевые торги одним из основных механизмов взаимодействия белорусских и тульских предприятий – как экспортеров, так и импортеров», – подчеркнула Ирина Наркевич.

По состоянию на 13 апреля 2023 г. на БУТБ аккредитованы почти 3200 субъектов хозяйствования Российской Федерации, 8 из которых имеют статус биржевых брокеров.