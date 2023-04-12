|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДРОСЛИ НА 0,4%
12:56 14.04.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 99,8%, с декабрем 2022 г. – 100,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,1% и 100,6% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 100,1%, потребительские товары – 99,8% и 100,4% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 97,5%, с декабрем 2022 г. – 97%, в том числе в растениеводстве – соответственно 97,1% и 97,3%, животноводстве – соответственно 97,6% и 97%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте