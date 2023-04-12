Индекс цен производителей промышленной продукции в Минской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 99,8%, с декабрем 2022 г. – 100,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,1% и 100,6% соответственно, промежуточные товары – 100,6% и 100,1%, потребительские товары – 99,8% и 100,4% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Минской области в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 97,5%, с декабрем 2022 г. – 97%, в том числе в растениеводстве – соответственно 97,1% и 97,3%, животноводстве – соответственно 97,6% и 97%.