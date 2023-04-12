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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ДВА ГОДА В БЕЛАРУСИ РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРЕВЫСИЛИ 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ


12:21 14.04.2023

За два года в Беларуси расходы на социальную поддержку превысили 1,7 млрд рублей. Об этом заявила заместитель министра экономики Татьяны Бранцевич на заседании постоянной межведомственной комиссии по государственным программам, которое прошло 12 апреля 2023 года.

«Это в первую очередь ежемесячные и единовременные выплаты уязвимым категориям граждан на покупку продуктов, лекарств, одежды, обуви, школьных принадлежностей. Поддержали и тех, кто физически не в силах о себе позаботиться. Здесь активную роль сыграли территориальные центры социального обслуживания, внедрявшие новые формы и методы работы с пожилыми людьми», - сказала Татьяна Бранцевич.

По ее словам, государство продолжало инвестировать и в эффективную занятость.

«Порядка 75,3 млн рублей было направлено на то, чтобы безработные граждане смогли получить новую профессию либо пройти курсы повышения квалификации. Особое внимание – инвалидам, лицам предпенсионного возраста, родителям из многодетных и неполных семей и так далее. Наша общая задача – повышение качества выполнения социальных обязательств перед населением. И она должна безусловно выполняться», – отметила она.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, на заседании рассматривались результаты реализации в 2021-2022 годах госпрограмм «Социальная защита» и «Рынок труда и содействие занятости». В фокусе внимания – выполнение социальных обязательств перед населением.

Участие в обсуждении приняли руководители комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов и Мингорисполкома.

Комиссия констатировала, что в рамках обеих госпрограмм по всем направлениям наблюдаются позитивные тренды.
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