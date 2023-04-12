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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ОТМЕЧАЕТ СОХРАНЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ ТРАНСПОРТА ПЕРЕД ПРАЗДНИЧНЫМИ ВЫХОДНЫМИ


11:53 14.04.2023

Перед праздничными выходными очереди транспорта сохраняются. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«По состоянию на 10.00 скопление легковых авто фиксируется перед двумя пунктами пропуска: польским Тересполем (Брест) и литовским Райгардасом (Привалка). За сутки сопредельные контрольные службы оформили 39% и 75% транспорта от нормы соответственно», - говорится в сообщении.

Наиболее загруженные маршруты для грузовых авто проходят через пункты пропуска Кукурыки (Козловичи) и Мядининкай (Каменный Лог).

Задержки в оформлении большегрузов фиксируются также в латвийских пунктах пропуска Патерниеки (Григоровщина), Силене (Урбаны), литовских — Лаворишкес (Котловка), Шальчининкай (Бенякони) и Райгардас (Привалка).
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