В 2022 году текущие затраты организаций республики на охрану окружающей среды составили 916,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 92,2% к уровню 2021 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в структуре текущих затрат на охрану окружающей среды наибольший удельный вес приходится на обращение со сточными водами – 46,8% (428,8 млн. рублей), обращение с отходами – 29,3% (268,6 млн рублей), охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 19,8% (181,4 млн рублей).

Основной объем текущих затрат традиционно приходится на предприятия обрабатывающей промышленности (50,3%), организации, занимающиеся водоснабжением, а также сбором, обработкой и удалением отходов, деятельностью по ликвидации загрязнений (26,7%), и организации, занимающиеся снабжением электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (14,5%).

В 2022 году наибольшие суммы денежных средств на природоохранные мероприятия затрачены организациями Гомельской области (254,9 млн рублей, или 27,8% от общего объема по республике), Витебской области (133,9 млн рублей, или 14,6%) и Минской области (129,3 млн рублей, или 14,1%).