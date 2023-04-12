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ЭКОНОМИКА РБ


КГК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ЧАСТНОГО ВЕЩЕВОГО МАГАЗИНА В МОГИЛЕВЕ


10:34 14.04.2023

По результатам рассмотрения поступившего в чат-бот Телеграмм-канала Комитета госконтроля Беларуси обращения гражданина за грубейшие нарушения законодательства приостановлена работа торгового объекта индивидуального предпринимателя в Могилеве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Могилевской области, в магазине в продаже находились 368 наименований непродовольственных товаров (брюки, куртки, майки, костюмы спортивные, топы, юбки, блузки, кофты, сарафаны, рубашки, платья, кепки, сумки, обувь, солнцезащитные очки в ассортименте) без наличия ценников, представления покупателям всей необходимой и достоверной информации о товаре (о (об) наименовании товара, изготовителе и месте его нахождения, дате изготовления, размере изделия, модели и (или) артикуле изделия, составе сырья и др.).

Кроме того, на товар не имелось документов, подтверждающих его приобретение, качество и безопасность.

По требованию КГК деятельность торгового объекта приостановлена до полного устранения выявленных нарушений и недостатков. Про это также проинформированы местные органы власти и налоговые органы.
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