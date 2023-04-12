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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ К РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
09:47 14.04.2023
На площадке Национального Агентства инвестиций и приватизации 13 апреля 2023 г. состоялось совещание с участием представителей Минэкономики, Минтруда, Минского облисполкома и Крупского райисполкома.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, участники мероприятия обсудили возможности привлечения частного капитала к реализации социально значимых проектов – строительства пансионатов для пожилых людей в регионах.
«Такие услуги уже востребованы нашими гражданами и на платной основе предоставляются коммерческими организациями. Привлекая инвестиции в данную сферу через механизм ГЧП, мы сможем расширить спектр предоставляемых социальных услуг, сделать их адресными и более доступными для людей, а также привлечь новые технологии», – отметила начальник управления экспертизы инвестиционных проектов и государственно-частного партнерства Минэкономики Наталия Салтанович.
Для выработки алгоритма реализации подобных проектов участники совещания обсудили ключевые позиции составления финансовой модели с учетом норм отечественного законодательства в сфере соцзащиты населения, здравоохранения, ГЧП. Была проанализирована потребность регионов в расширении данного сегмента услуг и намечены основные шаги по привлечению инвесторов.
В настоящее время Центром ГЧП НАИП, совместно с райисполкомами, подготовлены два проекта для обсуждения с инвесторами.
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