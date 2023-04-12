ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОРГАНИЗАЦИИ МИНЛЕСХОЗА ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НА ВЫСТАВКЕ «ОТДЫХ-2023»


09:33 14.04.2023

Организации Минлесхоза представили свои туристические услуги на XXV Международной весенней ярмарке туристических услуг «Отдых-2023», которая 13 апреля 2023 года открылась в столичном Дворце спорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, туристические услуги на форуме представили РЛЗ «Налибокский», УП «Белгосохота», а также лесхозы отрасли - Дятловский и Сморгонский опытный.

Не только возможности охотничьего, но и экологического туризма презентовали на выставке организации отрасли. К примеру, Дятловский лесхоз предложил минчанам как пешеходные, так и веломаршруты по территории республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща», экологический квест «Ключи бабушки Зимы» вдоль экологической тропы (в предновогодний и рождественский период).

Сморгонский опытный лесхоз среди прочего делает ставку и на туры выходного дня. Регион славится богатыми историческими местами.

Как сообщил заместитель руководителя Сморгонского опытного лесхоза по идеологической работе Андрей Петровский, минчанам также предлагают услуги охотничьего комплекса, экологический туризм.

Дополнительно в экотур индивидуального и корпоративного плана можно добавить посещение Кревского (начало XIV века) и Гольшанского (начало XVII века) замков, музеев-усадеб Михаила Клеофаса Огинского и Франтишка Богушевича «Кушляны», элементов дуги Струве. Детей всех возрастов привлекают экологическая и тактильная лесная тропа с лабиринтами и познавательными стендами, возможность понаблюдать за муравейником, а также дикие животные в вольерах соседнего Островецкого опытного лесхоза.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.04.2023
валюта курс
EUR 3.2459
USD 2.9441
RUB 3.6116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2515 +0.0115
USD 2.9441 -0.0094
RUB 3.6116 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте