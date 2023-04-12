Организации Минлесхоза представили свои туристические услуги на XXV Международной весенней ярмарке туристических услуг «Отдых-2023», которая 13 апреля 2023 года открылась в столичном Дворце спорта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, туристические услуги на форуме представили РЛЗ «Налибокский», УП «Белгосохота», а также лесхозы отрасли - Дятловский и Сморгонский опытный.

Не только возможности охотничьего, но и экологического туризма презентовали на выставке организации отрасли. К примеру, Дятловский лесхоз предложил минчанам как пешеходные, так и веломаршруты по территории республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща», экологический квест «Ключи бабушки Зимы» вдоль экологической тропы (в предновогодний и рождественский период).

Сморгонский опытный лесхоз среди прочего делает ставку и на туры выходного дня. Регион славится богатыми историческими местами.

Как сообщил заместитель руководителя Сморгонского опытного лесхоза по идеологической работе Андрей Петровский, минчанам также предлагают услуги охотничьего комплекса, экологический туризм.

Дополнительно в экотур индивидуального и корпоративного плана можно добавить посещение Кревского (начало XIV века) и Гольшанского (начало XVII века) замков, музеев-усадеб Михаила Клеофаса Огинского и Франтишка Богушевича «Кушляны», элементов дуги Струве. Детей всех возрастов привлекают экологическая и тактильная лесная тропа с лабиринтами и познавательными стендами, возможность понаблюдать за муравейником, а также дикие животные в вольерах соседнего Островецкого опытного лесхоза.