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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ МИНЛЕСХОЗА ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ НА ВЫСТАВКЕ «ОТДЫХ-2023»
09:33 14.04.2023
Организации Минлесхоза представили свои туристические услуги на XXV Международной весенней ярмарке туристических услуг «Отдых-2023», которая 13 апреля 2023 года открылась в столичном Дворце спорта.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, туристические услуги на форуме представили РЛЗ «Налибокский», УП «Белгосохота», а также лесхозы отрасли - Дятловский и Сморгонский опытный.
Не только возможности охотничьего, но и экологического туризма презентовали на выставке организации отрасли. К примеру, Дятловский лесхоз предложил минчанам как пешеходные, так и веломаршруты по территории республиканского ландшафтного заказника «Липичанская пуща», экологический квест «Ключи бабушки Зимы» вдоль экологической тропы (в предновогодний и рождественский период).
Сморгонский опытный лесхоз среди прочего делает ставку и на туры выходного дня. Регион славится богатыми историческими местами.
Как сообщил заместитель руководителя Сморгонского опытного лесхоза по идеологической работе Андрей Петровский, минчанам также предлагают услуги охотничьего комплекса, экологический туризм.
Дополнительно в экотур индивидуального и корпоративного плана можно добавить посещение Кревского (начало XIV века) и Гольшанского (начало XVII века) замков, музеев-усадеб Михаила Клеофаса Огинского и Франтишка Богушевича «Кушляны», элементов дуги Струве. Детей всех возрастов привлекают экологическая и тактильная лесная тропа с лабиринтами и познавательными стендами, возможность понаблюдать за муравейником, а также дикие животные в вольерах соседнего Островецкого опытного лесхоза.
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