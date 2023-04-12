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ЭКОНОМИКА РБ


ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА XXIX МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ТИБО-2023»


17:58 13.04.2023

БГУ представит 16 инновационных разработок на XXIX Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2023», который пройдет 18-21 апреля в Минске (пр-т Победителей, 111).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, впервые вуз представит нейросети, разработанные студентами БГУ и БГУИР. Одна из них Medic предназначена для анализа сокращения мышц лица человека с целью профилактики и лечения невралгии. Эта коллективная разработка студентов ФМО БГУ и БГУИР может использоваться также при реабилитации больных, перенесших инсульт. Вторая нейросеть AdWise (Pasify) ориентирована на применение в бизнес-процессах. Ее автором выступил третьекурсник ФПМИ Александр Лукашевич.

В число экспонатов войдет также макет университетского наноспутника BSUSat-2, разработанный для исследований радиационных полей околоземного пространства, радиационной стойкости электронных элементов, дистанционного зондирования Земли. Кроме того, посетители ознакомятся с мобильным приложением BYGuide. Это своеобразная навигация по экологическим маршрутам с учетом возможностей и физиологических особенностей путешественников. Например, ресурс подскажет, кому подойдет эта тропа – людям с нарушением зрения или колясочникам, семьям с детьми и животными.

Среди образовательных новаций вуза интерактивные обучающие ресурсы для специалистов в области цифровой трансформации. Также ФПМИ представит программно-аппаратный учебно-методический комплекс по курсу «Моделирование и программирование в среде ROS робототехнических устройств» и прототипы сервисных роботов, оснащённых техническим зрением, датчиками препятствий и аудио интерфейсами.

В выставочном павильоне будут также представлены носимая электроника EL-Sense, центр онлайн-репетиторства «Edme.by», мобильное приложение для мотивации школьников к учебе ChildEd, многофункциональный измерительный комплекс Alma Meter 2, информационная система eLab и др.

Кроме того, в рамках мероприятия запланирована V Международная научно-практическая конференция «Smart Learning. Кадры для цифровой экономики». О проектировании интегрированной системы управления вузом расскажет начальник Центра информационных технологий БГУ Виктор Кочин, а профессор кафедры цифровой экономики экономического факультета Борис Паньшин представит доклад «Интеграция профессиональных и культурных знаний при подготовке специалистов в сфере цифровой экономики. Цифровая культура».

Разработки ведущего белорусского вуза представят в разделах «Образование. Наука. Инновации» и «Innovation Infrastructure: Инновационная инфраструктура» в рамках блока «Цифровая экономика».

Напомним, Международный форум «ТИБО» – это площадка для обмена передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества.
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