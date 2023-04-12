Введена в эксплуатацию новая версия регистра стоимости земель, земельных участков государственного земельного кадастра.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, информация о кадастровой стоимости и налоговой базе земельного налога теперь размещена в единой карточке объекта. Также добавлена возможность просмотра перечня факторов оценки в отношении различных территорий, видов функционального использования земель и дат оценки, использованных при проведении кадастровой оценки, на основании материалов по кадастровой оценке земель, земельных участков, а также определения кадастровой стоимости c помощью соответствующего калькулятора на главной странице ресурса.

Для каждого объекта уточнен период возможного определения кадастровой стоимости с учетом даты государственной регистрации земельного участка, административно-территориальной единицы.

Внедрена также новая система поиска. Так, поисковая строка обновленного ресурса позволяет ввести семь вариантов поискового запроса: от кадастрового номера до наименования сельскохозяйственной организации.

Помимо актуального оценочного зонирования, границ земельных участков и адресных точек, на информационном ресурсе регистра стоимости размещена информация о результатах кадастровой оценки земель, земельных участков начиная с 2015 года. Также доступна информация о покрытии факторами оценки в отношении различных территорий, видов функционального использования земель и дат оценки, использованных при проведении кадастровой оценки, на основании материалов по кадастровой оценке земель, земельных участков.

Разработан информационный раздел и раздел «Часто задаваемые вопросы» с подробными ответами.

Помимо этого, в случае отсутствия возможности определения кадастровой стоимости в карточке объекта предоставляется информация о причине такой ситуации, а также предлагается описание порядка действий, необходимых для исправления ситуации. В обновленном регистре также добавлена форма обратной связи.