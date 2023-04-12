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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МИНСКЕ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 3,8%
17:24 13.04.2023
В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 100,7%, с декабрем 2022 г. – 103,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 103% и 105,4% соответственно, промежуточные товары – 99,9% и 103,7%, потребительские товары – 101,1% и 102% соответственно.
В марте 2023 года цены на промтовары выросли к марту 2022 года на 14,5%. При этом за январь-март текущего года к уровню января-марта 2022 года цены увеличились на 17,5%.
Продукция производственно-технического назначения в марте 2023 г. по сравнению с февралем подорожала на 0,7%, с декабрем 2022 года – на 4,2%. За март 2023 года цены подскочили к уровню марта 2022 года на 21,1%. В январе-марте 2023 года продукция производственно-технического назначения выросла в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3%.
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