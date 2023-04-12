Комитет государственного контроля Гомельской области 18 апреля 2023 г. проведет «горячую линию» по вопросам состояния улично-дорожной сети в регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Гомельской области, с 09.00 до 13.00 граждане могут сообщить о находящихся в неудовлетворительном состоянии участках улиц и дорог, некачественном ремонте улично-дорожной сети, фактах завышения стоимости ремонта данных объектов и других проблемных вопросах.

Позвонить можно будет по следующим номерам телефонам: 8(0232) 23-83-68 (в Гомеле), 8(0236) 21-54-65, 8(0236) 21-54-68 (в Мозыре) и 8(0233) 42-01-53 (в Жлобине).