Запуск разработанных государственным предприятием БелГИЭ портала оценки качества услуг электросвязи хваля.бел и мобильного приложения «Хваля» состоялся 12 апреля 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, система «Хваля» является на данный момент главной платформой по оценке качества услуг сотовой подвижной электросвязи на территории Беларуси.

На портале хваля.бел собрана информация по сетям всех операторов сотовой подвижной электросвязи Республики Беларусь. Пользователи интернет-ресурса хваля.бел могут оценить зону покрытия операторов сотовой подвижной электросвязи как расчетную с программно-инженерных продуктов, так и измеренную по результатам объездов подвижных комплексов, сравнить уровень сигнала базовых станций в конкретной точке, выбрав оператора, стандарт и вид карты. На ресурсе также размещены расчетные карты покрытия Республики Беларусь наземным цифровым телевизионным вещанием и наземным звуковым радиовещанием.

Система оценки качества услуг электросвязи развивается сегодня так, чтобы не только операторы связи, но и сами абоненты могли участвовать в процессе улучшения качества услуг. С этой целью государственным предприятием «БелГИЭ» разработано мобильное приложение «Хваля». С помощью приложения каждый абонент сможет стать отдельной измерительной единицей, и оперативно сигнализировать о проблемных местах и показателях в сети операторов сотовой электросвязи.