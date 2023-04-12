Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз крупной партии новых пневматических шин для легковых автомобилей общей стоимостью более 500 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, грузовик VOLVO, принадлежащий польскому перевозчику, следовал из Польши через пункт пропуска «Козловичи». По документам в машине везли новые пневматические шины стоимостью порядка 81 тыс. рублей.

При тщательном досмотре брестские таможенники установили фактическую стоимость, которая оказалась больше заявленной почти в шесть раз.

Предоставление неверных сведений о товаре, повлекшее за собой нарушение законодательства, могло бы снизить размер уплаты таможенных платежей на 135 тыс. рублей.

Брестской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.