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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВЕ ПРОЙДЕТ ЖЕНСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА «КАК ОТКРЫТЬ ПАРИКМАХЕРСКУЮ: ОТ А ДО Я»
13:53 13.04.2023
Могилевский городской центр развития малого предпринимательства 20 апреля 2023 года проведет женскую бизнес-школу «Как открыть парикмахерскую: от А до Я».
«В программе стартап-школы — разбор различных бизнес-моделей для начала бизнеса в бьюти-сфере, нюансы налогообложения, санитарно-гигиенические требования, вопросы продвижения парикмахерской или салона красоты, а также индивидуальные консультации и неформальное общение», - рассказали в городской центр развития малого предпринимательства.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому необходимо предварительно зарегистрироваться по следующим номерам телефонов: 76-04-85, 77-09-21.
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