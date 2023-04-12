ЭКОНОМИКА РБ

В МОГИЛЕВЕ ПРОЙДЕТ ЖЕНСКАЯ БИЗНЕС-ШКОЛА «КАК ОТКРЫТЬ ПАРИКМАХЕРСКУЮ: ОТ А ДО Я»

13:53 13.04.2023 Могилевский городской центр развития малого предпринимательства 20 апреля 2023 года проведет женскую бизнес-школу «Как открыть парикмахерскую: от А до Я». «В программе стартап-школы — разбор различных бизнес-моделей для начала бизнеса в бьюти-сфере, нюансы налогообложения, санитарно-гигиенические требования, вопросы продвижения парикмахерской или салона красоты, а также индивидуальные консультации и неформальное общение», - рассказали в городской центр развития малого предпринимательства. Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому необходимо предварительно зарегистрироваться по следующим номерам телефонов: 76-04-85, 77-09-21.