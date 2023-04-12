ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МИНСКИЙ АВТОЦЕНТР ПРЕДЛОЖИЛ ОБМЕНЯТЬ СТАРЫЕ АВТОМОБИЛИ НА БОЛЕЕ МОЛОДЫЕ И С МЕНЬШИМ ПРОБЕГОМ


13:28 13.04.2023

Минский автоцентр «ДрайвМоторс» предложил обменять старые автомобили на более молодые и с меньшим пробегом.

Новая форма трейд-ин возможна между разными марками и типами кузова. Доплата в таком случае будет минимальной – от 150 рублей в месяц.

В трейд-ин на «омоложение» принимают любые легковые автомобили. Взамен предлагают более «свежие» иномарки с меньшим пробегом. «Омолодить» личный автопарк можно в пределах одного бренда или перейти на новый. Среди доступных – Volkswagen, Renault, Nissan, Suzuki, Skoda, Mazda, Lada, Geely, Toyota и др.

На площадке «ДрайвМоторс» собрали сотни молодых автомобилей для обмена. Многие из них моложе 5 лет и проехали менее 20 тыс. км. Все иномарки прошли сервисные проверки. На некоторые еще действуют заводские гарантии.

На молодой автомобиль дают кредит по льготной ставке. Первые полгода она составляет 12% годовых, после чего равняется 15,41%. Минимальный аванс – 10%, а ежемесячный платеж при обмене – от 150 рублей. Кредит одобряют в автоцентре, возвращать его можно 10 лет или погасить досрочно.

«Сейчас на рынке происходит две тенденции – рост спроса на подержанные автомобили и расширение доли трейд-ин. Мы решили, что пора бы их объединить, и предложили обмен: можно привезти нам старый автомобиль и получить более молодой, но с небольшой доплатой. На выбор – сотни автомобилей. Каждый прошел комплексную проверку и доведен сервисной командой до отличного состояния. И на них действуют те же кредиты, что и при чистой покупке иномарки», – отметили в «ДрайвМоторс».

Дилер активно развивает направление автомобилей с небольшим пробегом. Они выставлены рядом, на площадке с автоцентром и внутри в салоне, в зоне Skoda. Автоцентр располагается на пересечении Долгиновского тракта 186 и МКАД. Сервисное обслуживание также расширено и теперь охватывает автомобили разных брендов. На многие марки, особенно Nissan, Infiniti, Suzuki и Skoda, сформированы большие запасы оригинальных материалов и жидкостей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2023
валюта курс
EUR 3.2279
USD 2.9535
RUB 3.6111
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2515 +0.0115
USD 2.9441 -0.0094
RUB 3.6116 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте