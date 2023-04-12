Минский автоцентр «ДрайвМоторс» предложил обменять старые автомобили на более молодые и с меньшим пробегом.

Новая форма трейд-ин возможна между разными марками и типами кузова. Доплата в таком случае будет минимальной – от 150 рублей в месяц.

В трейд-ин на «омоложение» принимают любые легковые автомобили. Взамен предлагают более «свежие» иномарки с меньшим пробегом. «Омолодить» личный автопарк можно в пределах одного бренда или перейти на новый. Среди доступных – Volkswagen, Renault, Nissan, Suzuki, Skoda, Mazda, Lada, Geely, Toyota и др.

На площадке «ДрайвМоторс» собрали сотни молодых автомобилей для обмена. Многие из них моложе 5 лет и проехали менее 20 тыс. км. Все иномарки прошли сервисные проверки. На некоторые еще действуют заводские гарантии.

На молодой автомобиль дают кредит по льготной ставке. Первые полгода она составляет 12% годовых, после чего равняется 15,41%. Минимальный аванс – 10%, а ежемесячный платеж при обмене – от 150 рублей. Кредит одобряют в автоцентре, возвращать его можно 10 лет или погасить досрочно.

«Сейчас на рынке происходит две тенденции – рост спроса на подержанные автомобили и расширение доли трейд-ин. Мы решили, что пора бы их объединить, и предложили обмен: можно привезти нам старый автомобиль и получить более молодой, но с небольшой доплатой. На выбор – сотни автомобилей. Каждый прошел комплексную проверку и доведен сервисной командой до отличного состояния. И на них действуют те же кредиты, что и при чистой покупке иномарки», – отметили в «ДрайвМоторс».

Дилер активно развивает направление автомобилей с небольшим пробегом. Они выставлены рядом, на площадке с автоцентром и внутри в салоне, в зоне Skoda. Автоцентр располагается на пересечении Долгиновского тракта 186 и МКАД. Сервисное обслуживание также расширено и теперь охватывает автомобили разных брендов. На многие марки, особенно Nissan, Infiniti, Suzuki и Skoda, сформированы большие запасы оригинальных материалов и жидкостей.