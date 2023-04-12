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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПЛАНИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО РЕНТГЕНОВСКИХ ТРУБОК
13:22 13.04.2023
В индустриальном парке «Великий камень» 12 апреля 2023 года зарегистрирован новый резидент – ООО «СиноБелМедика» (КНР).
Как сообщает сайт парка, компания будет реализовывать проект по созданию на территории индустриального парка «Великий камень» современного высокотехнологичного производства рентгеновских трубок. Реализация продукции на белорусском рынке будет способствовать импортозамещению.
Отмечается, что инициатором проекта является компания Shanghai Electric Medical Group, входящая в структуру крупнейшего китайского производителя энергетического и промышленного оборудования Shanghai Electric Group Company Limited.
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