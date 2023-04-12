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ЭКОНОМИКА РБ
РЕКОНСТРУКЦИЯ 5-Й БОЛЬНИЦЫ В МИНСКЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ
12:02 13.04.2023
Стройтрест № 35 завершает реконструкцию (3-я очередь строительства) 5-й городской больницы в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал ГПО "Минскстрой".
Отмечается, что в целом общестроительные работы практически выполнены.
Сейчас в новом оперблоке неврологического профиля идет монтаж и наладка медицинского оборудования, ведутся испытания систем локальной вычислительной сети, подачи медицинских газов, видеонаблюдения, кондиционирования.
В помещениях и палатах расставляется мебель. Причем трест комплектует объект медицинской мебелью собственного производства.
Готовятся стать «умными» пять операционных – две экстренные, две плановые и одна с ангиографической установкой. Помимо высокотехнологичного оборудования, в каждой из них установят по три сенсорных экрана – мультимедийные технологии будут на вооружении нейрохирургов «пятерки».
Приемное отделение для экстренных больных, расположенное в цокольном этаже здания, сможет принять одновременно до семи пациентов. Столько же здесь и реанимационных койко-мест. На первом и втором этажах тоже отделения реанимации и интенсивной терапии, на третьем – операционные.
Оперблок соединен с палатным неврологическим корпусом переходной галереей.
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