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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСПОГРАНКОМИТЕТ БЕЛАРУСИ ФИКСИРУЕТ СОХРАНЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ ТРАНСПОРТА НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЫЕЗДА В ЕС
11:49 13.04.2023
Очереди транспорта на границе с ЕС сохраняются на всех направлениях. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«За минувшие сутки процент выполнения сопредельными контрольными службами нормы пропуска транспортных средств из Беларуси существенно не изменился», - утверждает ведомство.
Через самые загруженные для фур маршруты – Мядининкай (Каменный Лог) и Кукурыки (Козловичи) – в ЕС проследовало 38% и 69% фур от нормы соответственно.
Очереди легковых авто сохраняются перед пятью литовскими и единственным функционирующим польским пунктом пропуска. Самым загруженным является маршрут через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони), где за сутки оформлено 62% авто от нормы.
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