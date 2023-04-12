Очереди транспорта на границе с ЕС сохраняются на всех направлениях. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«За минувшие сутки процент выполнения сопредельными контрольными службами нормы пропуска транспортных средств из Беларуси существенно не изменился», - утверждает ведомство.

Через самые загруженные для фур маршруты – Мядининкай (Каменный Лог) и Кукурыки (Козловичи) – в ЕС проследовало 38% и 69% фур от нормы соответственно.

Очереди легковых авто сохраняются перед пятью литовскими и единственным функционирующим польским пунктом пропуска. Самым загруженным является маршрут через литовский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони), где за сутки оформлено 62% авто от нормы.