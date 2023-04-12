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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,2 МЛРД РУБЛЕЙ
11:38 13.04.2023
В консолидированный бюджет Минской области за январь-март 2023 года поступило 1270,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 278,3 млн рублей, в местные бюджеты – 992,0 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на 70,4% бюджет сформирован за счет пяти основных источников: подоходного налога – 411,4 млн рублей, или 32,4% в доходах консолидированного бюджета, экологического налога (включая налог за добычу) – 162,4 млн рублей (12,8%), налога на добавленную стоимость – 127,0 млн рублей (10,0%), налога на прибыль – 120,7 млн рублей (9,5%), акцизов – 72,6 млн рублей (5,7%).
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