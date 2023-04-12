В консолидированный бюджет Минской области за январь-март 2023 года поступило 1270,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 278,3 млн рублей, в местные бюджеты – 992,0 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, на 70,4% бюджет сформирован за счет пяти основных источников: подоходного налога – 411,4 млн рублей, или 32,4% в доходах консолидированного бюджета, экологического налога (включая налог за добычу) – 162,4 млн рублей (12,8%), налога на добавленную стоимость – 127,0 млн рублей (10,0%), налога на прибыль – 120,7 млн рублей (9,5%), акцизов – 72,6 млн рублей (5,7%).