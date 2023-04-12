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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА» ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТО В ОАО «БЕЛАЗ»
10:38 13.04.2023
Положение «Об адаптации персонала» впервые принято в ОАО «БЕЛАЗ». Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».
Согласно информации, документ устанавливает порядок организационной работы по социально-психологической и профессиональной адаптации персонала предприятия.
Работа по адаптации будет проводиться для молодых специалистов; студентов вузов и ссузов, проходящих практику на предприятии; впервые трудоустроенных; принятых на работу после прохождения воинской, альтернативной службы; трудоустроенных повторно, но по другой профессии.
Социальная-психологическая адаптация для трудоустроенных работников будет проводиться управлением кадров и отделом идеологической работы и связей с общественностью. В рамках социально-психологической адаптации идет ознакомление с выпускаемой продукцией, коллективным договором, кодексом корпоративной этики, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными правовыми актами, введение в общественно-культурную жизнь предприятия.
Профессиональная же адаптация будет проходить непосредственно в структурном подразделении на рабочем месте и включать в себя ознакомление работника с функциями подразделения, введение в должность и повышение эффективности работы в кратчайшие сроки.
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