Положение «Об адаптации персонала» впервые принято в ОАО «БЕЛАЗ». Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ».

Согласно информации, документ устанавливает порядок организационной работы по социально-психологической и профессиональной адаптации персонала предприятия.

Работа по адаптации будет проводиться для молодых специалистов; студентов вузов и ссузов, проходящих практику на предприятии; впервые трудоустроенных; принятых на работу после прохождения воинской, альтернативной службы; трудоустроенных повторно, но по другой профессии.

Социальная-психологическая адаптация для трудоустроенных работников будет проводиться управлением кадров и отделом идеологической работы и связей с общественностью. В рамках социально-психологической адаптации идет ознакомление с выпускаемой продукцией, коллективным договором, кодексом корпоративной этики, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными правовыми актами, введение в общественно-культурную жизнь предприятия.

Профессиональная же адаптация будет проходить непосредственно в структурном подразделении на рабочем месте и включать в себя ознакомление работника с функциями подразделения, введение в должность и повышение эффективности работы в кратчайшие сроки.