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ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ОКТЯБРЯ В БЕЛАРУСИ МЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА ДЛЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ
10:27 13.04.2023
В Беларуси с 1 октября 2023 года устанавливается новый механизм взаимодействия государственных органов с антикризисными управляющими в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 228 Закона Республики Беларусь «Об урегулировании неплатежеспособности».
Как сообщает пресс-служба Минэкономики, во-первых, деятельность управляющих должна осуществляться исключительно в форме юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Во-вторых, управляющие по трудовому контракту подлежат увольнению, а новые назначаются в порядке, установленном законом.
Кроме того, с 1 октября прекращает свое действие постановление правительства, регулирующее порядок выплаты зарплаты управляющим, работающим по найму.
В-третьих, для госорганов упрощается процесс подбора управляющих на подведомственные предприятия путем отмены процедуры аккредитации.
«Исполкомы и отраслевые органы должны активизировать процесс формирования кадрового резерва антикризисных управляющих, соответствующих требованиям обновленного законодательства, чтобы обеспечить «бесшовный» переход на работу в новых условиях. При этом важно не допустить нарушения трудовых прав увольняемых антикризисных управляющих», – заявил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов.
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