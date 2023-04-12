Минск представит свои туристические возможности на международной выставке «Отдых-2023», которая пройдет с 13 по 15 апреля во Дворце спорта. Об этом сообщает Telegram-канал Минского горисполкома.

Согласно информации, Главное управление спорта и туризма Мингорисполкома представит событийный и индустриальный, медицинский и гастрономический, активный и спортивный туризм. Часть презентаций будет посвящена транспортной доступности и безопасности путешествий, образованию и подготовке кадров, digital-технологиям и новым туристическим брендам.

Презентация от Минска, направленная на продвижение и популяризацию туристического потенциала, пройдет 14 апреля в Минской городской ратуше. Спикеры расскажут о событийном пространстве в городе на 2023 год, а также о новинках сезона «Лето-2023».

Деловая часть мероприятия предусматривает заключение соглашения о сотрудничестве между туристическими информационными центрами Минска и Нижнего Новгорода.