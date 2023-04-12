Индекс цен производителей промышленной продукции в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 100,3%, с декабрем 2022 г. – 101,6%, из него на инвестиционные товары – 101,2% и 102% соответственно, промежуточные товары – 100,4% и 102,7%, потребительские товары – 99,7% и 99,7% соответственно.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 98,6%, с декабрем 2022 г. – 98,1%, в том числе в растениеводстве – 98,2% и 99,1% соответственно, животноводстве – 98,7% и 97,9% соответственно.

Индекс цен в строительстве в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 101%, с декабрем 2022 г. – 100,2%, в том числе на строительно-монтажные работы – 99,9% и 97,7% соответственно, машины и оборудование – 101,8% и 103%, прочие работы и затраты – 103,2% и 99% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 100,8%, с декабрем 2022 г. – 103,9%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в марте 2023 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 100%, с декабрем 2022 г. – 100,4%.