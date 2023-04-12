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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНО С 13 АПРЕЛЯ НАЧНУТ ОТКЛЮЧАТЬ ОТОПЛЕНИЕ В ЖИЛОМ ФОНДЕ
18:26 12.04.2023
С 13 апреля 2023 года в Гродно будут отключены системы отопления в жилищном фонде, общежитиях, а также в банях, театрах, учреждения образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений). Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго».
Отмечается, что соответствующее распоряжение №01-11/424 принято 12 апреля Гродненским городским исполнительным комитетом.
«…решение было принято в связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха и дальнейшим благоприятным прогнозом погоды…», - говорится в сообщении.
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