С 13 апреля 2023 года в Гродно будут отключены системы отопления в жилищном фонде, общежитиях, а также в банях, театрах, учреждения образования (за исключением школьных и детских дошкольных учреждений). Об этом сообщает Telegram-канал РУП «Гродноэнерго».

Отмечается, что соответствующее распоряжение №01-11/424 принято 12 апреля Гродненским городским исполнительным комитетом.

«…решение было принято в связи с установившейся положительной среднесуточной температурой наружного воздуха и дальнейшим благоприятным прогнозом погоды…», - говорится в сообщении.