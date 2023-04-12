Формирование бюджета Гомельской области в январе-марте 2023 года обеспечивали более 823 тысяч плательщиков, в том числе 19 тысяч организаций, более 29 тысяч индивидуальных предпринимателей и около 775 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные и иные платежи в бюджет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за январь-март 2023 года в бюджет области поступило 891,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 224,4 млн рублей, в местные бюджеты – 667,1 млн рублей.

Более 80% доходов бюджета области в отчетном периоде сформировано за счет поступлений четырех налогов: 30,2% – за счет подоходного налога, 30,0% – за счет налога на добавленную стоимость, 12,7% – за счет акцизов, 7,6% – за счет налога на недвижимость.

От организаций государственного сектора экономики в консолидированный бюджет Гомельской области в январе-марте 2023 года поступило 681,2 млн рублей. На их долю приходится 76,4% общих поступлений.

От организаций негосударственного сектора поступило 161,0 млн рублей (18,1%), индивидуальных предпринимателей – 29,0 млн рублей (3,3%), физических лиц – 20,3 млн рублей (2,3%).