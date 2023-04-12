Открытая олимпиада по мировой экономике для школьников и студентов стартует 17 апреля в БГУ (ул. Ленинградская, 20).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, конкурс направлен на выявление и поддержку одаренной молодежи, а также повышение качества экономического образования. Пройдет олимпиада в двух лигах: школьной и студенческой.

К участию приглашаются учащиеся 10-11 классов школ, гимназий и лицеев, а также студенты 2–5 курсов и магистранты белорусских вузов. Выступления оценят в командном зачете.

Откроет олимпиаду школьная лига, которая пройдет с 17 апреля по 12 мая. Конкурс состоит из отборочного и финального этапов. Для участия необходимо до 15 апреля заполнить Google-форму. Принимаются только коллективные заявки от команды в составе до четырех человек.

В первом туре ребятам предстоит разработать решение бизнес-задачи, связанной с экономической деятельностью белорусской компании BREMOR. Кроме того, для школьников организуют индивидуальный онлайн-тест на проверку уровня финансовой грамотности на английском языке. Задания участники получат на почту после подачи заявки. Прием работ осуществляется до 30 апреля включительно на электронный адрес: .

По итогам отборочного этапа выберут восемь лучших команд, которые презентуют свои бизнес-решения перед экспертным жюри на финале конкурса. Он состоится 12 мая на факультете международных отношений (ФМО) БГУ.

Победители получат дипломы и ценные призы, а также смогут представить Беларусь в Международной олимпиаде школьников по мировой экономике этим летом.

Открытие студенческой лиги планируются осенью. О старте регистрации и этапах проведения конкурса будет сообщено дополнительно.

Организатором олимпиады выступает ФМО БГУ при поддержке Национального банка Беларуси.