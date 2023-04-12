ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СТАРТУЕТ В БГУ


17:35 12.04.2023

Открытая олимпиада по мировой экономике для школьников и студентов стартует 17 апреля в БГУ (ул. Ленинградская, 20).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, конкурс направлен на выявление и поддержку одаренной молодежи, а также повышение качества экономического образования. Пройдет олимпиада в двух лигах: школьной и студенческой.

К участию приглашаются учащиеся 10-11 классов школ, гимназий и лицеев, а также студенты 2–5 курсов и магистранты белорусских вузов. Выступления оценят в командном зачете.

Откроет олимпиаду школьная лига, которая пройдет с 17 апреля по 12 мая. Конкурс состоит из отборочного и финального этапов. Для участия необходимо до 15 апреля заполнить Google-форму. Принимаются только коллективные заявки от команды в составе до четырех человек.

В первом туре ребятам предстоит разработать решение бизнес-задачи, связанной с экономической деятельностью белорусской компании BREMOR. Кроме того, для школьников организуют индивидуальный онлайн-тест на проверку уровня финансовой грамотности на английском языке. Задания участники получат на почту после подачи заявки. Прием работ осуществляется до 30 апреля включительно на электронный адрес: .

По итогам отборочного этапа выберут восемь лучших команд, которые презентуют свои бизнес-решения перед экспертным жюри на финале конкурса. Он состоится 12 мая на факультете международных отношений (ФМО) БГУ.

Победители получат дипломы и ценные призы, а также смогут представить Беларусь в Международной олимпиаде школьников по мировой экономике этим летом.

Открытие студенческой лиги планируются осенью. О старте регистрации и этапах проведения конкурса будет сообщено дополнительно.

Организатором олимпиады выступает ФМО БГУ при поддержке Национального банка Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.04.2023
валюта курс
EUR 3.2228
USD 2.9532
RUB 3.6116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2400 +0.015
USD 2.9535 +0.0003
RUB 3.6111 -0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2050 3.2150
USD 2.9370 2.9470
RUB 2.7000 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0880 1.0915
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте