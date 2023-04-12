|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТАЯ ОЛИМПИАДА ПО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ СТАРТУЕТ В БГУ
17:35 12.04.2023
Открытая олимпиада по мировой экономике для школьников и студентов стартует 17 апреля в БГУ (ул. Ленинградская, 20).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, конкурс направлен на выявление и поддержку одаренной молодежи, а также повышение качества экономического образования. Пройдет олимпиада в двух лигах: школьной и студенческой.
К участию приглашаются учащиеся 10-11 классов школ, гимназий и лицеев, а также студенты 2–5 курсов и магистранты белорусских вузов. Выступления оценят в командном зачете.
Откроет олимпиаду школьная лига, которая пройдет с 17 апреля по 12 мая. Конкурс состоит из отборочного и финального этапов. Для участия необходимо до 15 апреля заполнить Google-форму. Принимаются только коллективные заявки от команды в составе до четырех человек.
В первом туре ребятам предстоит разработать решение бизнес-задачи, связанной с экономической деятельностью белорусской компании BREMOR. Кроме того, для школьников организуют индивидуальный онлайн-тест на проверку уровня финансовой грамотности на английском языке. Задания участники получат на почту после подачи заявки. Прием работ осуществляется до 30 апреля включительно на электронный адрес: .
По итогам отборочного этапа выберут восемь лучших команд, которые презентуют свои бизнес-решения перед экспертным жюри на финале конкурса. Он состоится 12 мая на факультете международных отношений (ФМО) БГУ.
Победители получат дипломы и ценные призы, а также смогут представить Беларусь в Международной олимпиаде школьников по мировой экономике этим летом.
Открытие студенческой лиги планируются осенью. О старте регистрации и этапах проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
Организатором олимпиады выступает ФМО БГУ при поддержке Национального банка Беларуси.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте