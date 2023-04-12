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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА ПОДОРОЖАЛИ НА 2,9%
17:21 12.04.2023
В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в марте 2022 г. по сравнению с февралем 2023 г. составил 100,7%, с декабрем 2022 г. – 102,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за март 2023 года к уровню марта 2022 года цены увеличились на 9,2%. В январе-марте текущего года рост цен на продтовары к уровню января-марта 2022 года составил 12,2%.
Непродовольственные товары в марте текущего года подорожали по сравнению с февралем на 0,5%, декабрем 2022 года - на 0,5%. Годовой рост цен на непродовольственные товары в марте 2023 года составил 3,5%. В январе-марте 2023 года цены выросли на 10% к уровню января-марта 2022 года.
Цены на услуги в марте 2023 года выросли по сравнению с февралем на 0,5%, с начала года - на 3,8%. За март 2023 года к уровню марта 2022 года цены на услуги повысились на 5,5%. В январе-марте текущего года к уровню соответствующего периода 2022 года услуги подорожали на 7,2%.
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