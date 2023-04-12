В марте 2023 года в Минске купили рекордное число квартир за всю историю наблюдений для этого месяца.

Как пишет Realt, по предварительным подсчетам, заключили 1460 сделок купли-продажи, что на 11% выше значения предыдущего месяца.

Очередное снижение ставки рефинансирование до 11% и ставок по кредитам будет благоприятно сказываться на рынке квартир и в следующие месяцы.

Предложение квартир на рынке столицы за месяц также выросло: в сравнении с февралем количество выставленных на продажу квартир в марте увеличилось на 5%.

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 46%. 30% сделок пришлось на 2-комнатные квартиры и только 19% - на 3-комнатные.

В отчетном месяце заметно чаще покупали квартиры в новых готовых домах — в 11% случаев, что на 2% больше, чем в феврале.

Среди районов чаще других выбирали Ленинский, Октябрьский и Первомайский районы, реже — Партизанский и Советский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных и панельных домах: их доля снижается третий месяц подряд. В то же время чаще выбирали типовые панельные дома — их доля составляет 31%.

Средняя цена проданных в Минске квартир за март 2023 года выросла на 1,5% и составила 1290 $/м2. Сильнее всего подорожали 4-комнатные квартиры — плюс 9%. «Двушки» и «трешки», напротив, показали снижение на 1,5% и 0,7% соответственно. Средние цены в разрезе комнат установились на следующем уровне (+ медиана абсолютных цен): 1-комнатные квартиры: 1408 $/м2 (+0,7% за месяц) — $50 тыс.; 2-комнатные квартиры: 1266 $/м2 (-1,5%) — $57 920; 3-комнатные квартиры: 1191 $/м2 (-0,7%) — $73 710; 4-комнатные квартиры: 1179 $/м2 (+8,9%) — $84 500.

Средняя цена квартир предложения за март 2023 года также показала положительную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 0,2% - до 1255 $/м2.

В отчетном месяце продавцы повышали цены более дешевых вариантов, цены на «дорогое» жилье, в свою очередь, немного снизились относительно предыдущего месяца.

Цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в марте 2023 года составляла $1487 (-0,5% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей: 1-комнатные квартиры — 1549 $/м2 (+0,5% за месяц), 2-комнатные квартиры — 1507 $/м2 (-1,7%), 3-комнатные квартиры — 1460 $/м2 (-1,2%), 4-комнатные квартиры — 1348 $/м2 (+2,4%).

В большинстве микрорайонов средние цены за март выросли, значительнее всего в таких микрорайонах как Кунцевщина, Клары Цеткин — Романовская, Восток:

Самая дорогая квартира, приобретенная на вторичном рынке в марте 2023 года, обошлась покупателю в $1,33 млн. Она была 3-комнатной общей площадью 94,1 квадратных метров и располагалась на улице Мястровская, 3 недалеко от «Минск-арены». Стоимость квадратного метра составила $14 134.