С 1 июня 2023 года в Беларуси изменяются правила отпуска из аптек лекарственных препаратов по рецептам врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, получить информацию о контактах и режимах работы аптек Минска, имеющих с 1 июня текущего года право реализовывать лекарственные препараты по рецептам врачей, можно по телефону 169 справочной аптек столицы и на сайте PHARMA.BY в разделе «Аптечная сеть».

Следует отметить, что новые правила затрагивают (мелкие) аптеки пятой категории, которые в основном являются частными. Такие аптеки не смогут отпускать лекарства по льготным и бесплатным рецептам.