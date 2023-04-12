|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.04.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ИЮНЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА ОТПУСКА ИЗ АПТЕК ЛЕКАРСТВ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ
16:16 12.04.2023
С 1 июня 2023 года в Беларуси изменяются правила отпуска из аптек лекарственных препаратов по рецептам врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, получить информацию о контактах и режимах работы аптек Минска, имеющих с 1 июня текущего года право реализовывать лекарственные препараты по рецептам врачей, можно по телефону 169 справочной аптек столицы и на сайте PHARMA.BY в разделе «Аптечная сеть».
Следует отметить, что новые правила затрагивают (мелкие) аптеки пятой категории, которые в основном являются частными. Такие аптеки не смогут отпускать лекарства по льготным и бесплатным рецептам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.04.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2023
Курсы в банках
на 12.04.2023
Конвертация в банках
на 12.04.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте