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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ВЫЯВИЛ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ФАКТЫ НИЗКОЙ ГОТОВНОСТИ ПОСЕВНОЙ ТЕХНИКИ
14:57 12.04.2023
Комитет государственного контроля совместно с МВД провел проверки в 211 сельхозорганизациях 65 районов республики.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, в ходе проверок особое внимание уделено вопросам сохранности техники, пресечению и профилактике нарушений дисциплины, хищений. В итоге в отдельных хозяйствах выявлены факты низкой готовности посевной техники.
Например, в КУСХП Чашникского района были неисправны 4 из 7 энергонасыщенных трактора, одна из двух машин для внесения твердых органических удобрений, один из двух комбинированный почвообрабатывающе-посевной агрегат, который простаивает около 3 лет.
Одна из причин низких темпов ремонта техники – недостаток механизаторских кадров. В отдельных сельхозорганизациях из-за их отсутствия техника не ремонтировалась, а в некоторых из них исправные трактора (в том числе энергонасыщенные) простаивали уже во время начавшихся полевых работ.
В некоторых сельхозорганизациях реальное положение дел скрывали приписками. Кроме того, выявлены нарушения технологических регламентов при проведении сева, медленных темпов заготовки минеральных удобрений.
Материалы контрольных мероприятий направлены в облисполкомы для принятия мер реагирования. Во многих хозяйствах, где выявлены недостатки, оперативно организована работа по ремонту имеющейся техники.
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