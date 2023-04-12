Педиатрическое отделение филиала № 5 Гомельской центральной детской поликлиники откроется в новостройке на улице Федюнинского, 26б весной 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».

Отмечается, что 11-этажный трехподъездный дом спроектирован с учетом размещения на первом этаже мини-поликлиники, где предусмотрены четыре педиатрических кабинета, кабинет УЗИ и лаборатория. Помимо педиатров, будут принимать логопед и психолог, массажист и физиотерапевт.

Для пациентов будет организован отдельный вход с пандусом и колясочной.

Педиатрическое отделение займет почти 600 квадратных метров и будет обслуживать маленьких пациентов с улиц Федюнинского, Оранжерейной, прилегающего частного сектора, деревень Лопатино и Маяк. Сейчас они обслуживаются в поликлинике на улице Ландышева.

Дом строит Гомельскй ДСК, уже выведены три этажа.

В Гомеле это будет второй после улицы Рябиновой проект, когда педиатрическое отделение в жилом доме спроектировали там изначально.

Строительство объекта финансируется из областного бюджета.