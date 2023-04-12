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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФИЛИАЛА № 5 ГОМЕЛЬСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ОТКРОЕТСЯ В НОВОСТРОЙКЕ ВЕСНОЙ 2024 ГОДА
14:40 12.04.2023
Педиатрическое отделение филиала № 5 Гомельской центральной детской поликлиники откроется в новостройке на улице Федюнинского, 26б весной 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
Отмечается, что 11-этажный трехподъездный дом спроектирован с учетом размещения на первом этаже мини-поликлиники, где предусмотрены четыре педиатрических кабинета, кабинет УЗИ и лаборатория. Помимо педиатров, будут принимать логопед и психолог, массажист и физиотерапевт.
Для пациентов будет организован отдельный вход с пандусом и колясочной.
Педиатрическое отделение займет почти 600 квадратных метров и будет обслуживать маленьких пациентов с улиц Федюнинского, Оранжерейной, прилегающего частного сектора, деревень Лопатино и Маяк. Сейчас они обслуживаются в поликлинике на улице Ландышева.
Дом строит Гомельскй ДСК, уже выведены три этажа.
В Гомеле это будет второй после улицы Рябиновой проект, когда педиатрическое отделение в жилом доме спроектировали там изначально.
Строительство объекта финансируется из областного бюджета.
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