На 1 апреля 2023 г. для многодетных семей открыто 125 056 депозитных счета «Семейный капитал»:

По данным Министерства труда и социальной защиты, по программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы для многодетных семей открыто 82,6 тыс. счетов на $826 млн.

Размер семейного капитала по этой программе назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019 года включительно.

По программе «Семейный капитал» на 2020-2024 годы для многодетных семей открыто 42,5 тыс. депозитных счетов на Br1,02 млрд.

В рамках этой программы размер семейного капитала с 1 января 2023 года составляет Br29,9 и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года включительно.

При этом обращение за назначением семейного капитала осуществляется в течение шести месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

На 1 апреля 2023 г. на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 69 347 заявлений. Из них на цели улучшения жилищных условий – 57 877, на получение медицинских услуг – 6 792, на получение образования – 4 673 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 5.

Принято 67 062 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала, из них: Брестская область – 14 358, Витебская – 6549, Гомельская область – 10 688, Гродненская область – 8058, Минская – 11 484, Могилевская – 6759, Минск – 9166.