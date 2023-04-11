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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА I КВАРТАЛ В МИНСКЕ СОБРАЛИ БОЛЕЕ 8 ТЫС. ТОНН ВТОРСЫРЬЯ
12:34 12.04.2023
За I квартал 2023 г. УП «ЭКОРЕС» и УП «Спецкоммунатотранс» собрали 8,044 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».
Согласно информации, предприятия собрали 3,1026 тыс. тонн отходов бумаги и картона, 2,7852 тыс. тонн отходов стекла, 0,0020 тыс. тонн отходов бытовой техники, 0,6753 тыс. тонн изношенных шин и 1,4790 тыс. тонн полимерных отходов.
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