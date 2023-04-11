С 1 мая 2023 года для пенсионеров по возрасту предусмотрена 50%-ная скидка на проезд в электричках.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ, с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.

Для покупки билета со скидкой нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Кроме того, его в обязательном порядке необходимо иметь при себе во время поездки.

В БЖД обращают внимание, что льгота не предоставляется при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.