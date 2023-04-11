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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ С 1 МАЯ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПРЕДОСТАВЯТ 50%-НУЮ СКИДКУ НА ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ
12:03 12.04.2023
С 1 мая 2023 года для пенсионеров по возрасту предусмотрена 50%-ная скидка на проезд в электричках.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, ежегодно в период сезонных сельскохозяйственных работ, с 1 мая по 31 октября, граждане, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, имеют право на скидку 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.
Для покупки билета со скидкой нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Кроме того, его в обязательном порядке необходимо иметь при себе во время поездки.
В БЖД обращают внимание, что льгота не предоставляется при проезде в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий (с нумерованными местами), а также при проезде в поездах городских линий.
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