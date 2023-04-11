Система образования Беларуси готова к проведению итоговой аттестации одиннадцатиклассников в новом формате.

Заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования – начальник управления общего среднего образования Министерства образования Беларуси Ирина Каржова отмечает, что тема централизованного экзамена (ЦЭ) уже не нова, Министерство образования активно к ней готовится и вышло на финишную прямую в подготовке к итоговой аттестации учащихся.

Что касается преимущества новой итоговой кампании, то по заявлению Ирины Каржовой, то они очевидны.

«Раньше выпускникам предстояло сдавать четыре выпускных экзамена в школе и потом, через небольшой промежуток времени – как минимум, три ЦТ. Сегодня это два ЦЭ и одно ЦТ для поступления в высшее учебное заведение», - сказала Ирина Каржова, которую цитирует пресс-центр Минобразования.

Второе преимущество – в унификации форм проведения выпускных экзаменов и экзаменов вступительной кампании. Раньше это было изложение по русскому или белорусскому языку, по математике контрольная работа, устная форма по иностранным языкам. При поступлении – это тест. В итоге – разная форма проведения экзаменов, разная подготовка, серьезная нагрузка на молодой организм.

«Сегодня это один экзамен, результаты которого засчитываются как для итоговой аттестации в школе, так и для поступления в учреждение высшего образования. Также новые подходы повышают ответственность учителя за результаты своей работы и, как следствие, повышение качества знаний выпускников. Мы констатируем, что система образования в целом готова к проведению итоговой аттестации одиннадцатиклассников в новом формате», – заверила начальник управления общего среднего образования ведомства.

Все уже подготовлено, включая необходимую нормативно-правовую базу, правила проведения аттестации учащихся, инструкцию по организации проведения ЦЭ, утверждены пункты проведения – всего 144. Из них 30 – на базе учреждений высшего образования, 60 – на базе учреждений профессионального образования и 54 пункта – на базе учреждений общего среднего образования (школы, гимназии, лицеи).

Определены и организационные комиссии, которые будут заниматься непосредственно проведением ЦЭ. В учреждениях образования созданы комиссии, которые занимаются регистрацией учащихся одиннадцатых классов для участия в ЦЭ. Также определены даты проведения: 14 и 21 мая – это основные сроки. Кроме обозначенных дат, установлены резервные дни. Так, первый резервный день – 23 мая для русского или белорусского языка, 25 мая – для предмета по выбору. Для тех учащихся, которые по уважительной причине не смогли пройти ЦЭ в основные сроки и резервные дни, предусмотрены иные сроки – в июле при совпадении с резервными днями проведения ЦТ, а еще в августе – 21 и 23.

Общие принципы проведения ЦЭ и ЦТ совпадают, однако есть и свои особенности. Одна из таких особенностей заключается в том, что учащиеся будут централизованно доставляться на пункт проведения экзамена. Доставку учащихся обеспечивает учреждение образования в сопровождении педагогического работника. Таким же образом будет обеспечена доставка учащихся с пункта проведения экзамена к учреждению образования.

Важная особенность: учащимся для регистрации на проведение централизованного экзамена не надо ехать в пункты. Достаточно написать заявление на имя руководителя учреждения образования, в котором надо указать предмет для сдачи ЦЭ и язык, на котором должен быть предоставлен текст для проведения экзамена по предмету на выбор русский или белорусский язык). Сертификаты будут получены непосредственно в учреждении образования.

Кому не надо сдавать ЦЭ? Такая возможность есть у некоторых школьников. Полностью освобождают от централизованного экзамена тех, кто обучается на дому по медицинским показаниям, перечень которых установлен Министерством здравоохранения. Правда, такие ребята аттестат об общем среднем образовании получат, но в этом году не смогут принять участие в ЦТ и продолжить обучение в учреждениях высшего образования. Зато есть отличная возможность продолжить обучение в учреждениях ССО и ПТО.

Вторая категория учащихся, которым предоставлено право быть освобожденными от ЦЭ – это победители третьего и заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам. При этом победители третьего этапа республиканской олимпиады могут быть освобождены от одного ЦЭ по тому предмету, по которому они стали победителями. Победителям заключительного этапа республиканской олимпиады предоставлено право быть освобожденным от двух ЦЭ. При этом надо за 5 дней до завершения регистрации на централизованный экзамен написать соответствующее заявление руководителю учреждения образования.

К слову, сейчас идет активная фаза регистрации на ЦЭ, которая организована с 1 по 21 апреля. Значит, до 15 апреля победителям олимпиады, а также учащимся, которые обучались на дому, надо определиться – будут ли они сдавать ЦЭ или освобождены от сдачи, а в аттестат об общем среднем образовании получат отметку в порядке, установленном правилами аттестации.

Что касается учащихся, которые в установленном порядке сдадут ЦЭ, то они получат сертификат по 100-балльной системе. Результаты будут переведены в 10-балльную шкалу и с учетом отметки, полученной на ЦЭ, будет выставлена итоговая отметка в аттестат об общем среднем образовании. Эта итоговая отметка рассчитывается как среднее арифметическое годовой отметки и отметки за ЦЭ. Аттестаты вместе с сертификатами ребята получат на выпускном вечере, который в этом году запланирован на 10 июня.