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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ ОЖИДАЮТ ВЪЕЗДА В ЕС ИЗ БЕЛАРУСИ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
11:35 12.04.2023
Более 2 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«Контрольные службы сопредельных стран продолжают игнорировать выполнение количественных норм пропуска транспорта, умышленно создавая заторы на границе», - говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации, по состоянию на 10:00 перед 7 из 8 функционирующих европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью фиксируется скопление грузового транспорта. Наиболее загруженным является маршрут через литовский Мядининкай (Каменный Лог), где за сутки оформлено всего 33% транспортных средств от нормы.
Очереди легковых авто фиксируются на всех маршрутах в Литву и Польшу. Наибольшее скопление транспорта сохраняется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), сотрудники которого оформили всего 37% авто от нормы.
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