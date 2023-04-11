Более 2 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Контрольные службы сопредельных стран продолжают игнорировать выполнение количественных норм пропуска транспорта, умышленно создавая заторы на границе», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, по состоянию на 10:00 перед 7 из 8 функционирующих европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью фиксируется скопление грузового транспорта. Наиболее загруженным является маршрут через литовский Мядининкай (Каменный Лог), где за сутки оформлено всего 33% транспортных средств от нормы.

Очереди легковых авто фиксируются на всех маршрутах в Литву и Польшу. Наибольшее скопление транспорта сохраняется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), сотрудники которого оформили всего 37% авто от нормы.