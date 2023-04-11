ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.04.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ ОЖИДАЮТ ВЪЕЗДА В ЕС ИЗ БЕЛАРУСИ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ


11:35 12.04.2023

Более 2 тысяч автомобилей ожидают въезда в ЕС. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«Контрольные службы сопредельных стран продолжают игнорировать выполнение количественных норм пропуска транспорта, умышленно создавая заторы на границе», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, по состоянию на 10:00 перед 7 из 8 функционирующих европейских пунктов пропуска на границе с Беларусью фиксируется скопление грузового транспорта. Наиболее загруженным является маршрут через литовский Мядининкай (Каменный Лог), где за сутки оформлено всего 33% транспортных средств от нормы.

Очереди легковых авто фиксируются на всех маршрутах в Литву и Польшу. Наибольшее скопление транспорта сохраняется перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест), сотрудники которого оформили всего 37% авто от нормы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.04.2023
валюта курс
EUR 3.2228
USD 2.9532
RUB 3.6116
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.04.2023
валюта курс +/-
EUR 3.2250 -0
USD 2.9532 -0.0005
RUB 3.6116 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2040 3.2180
USD 2.9400 2.9500
RUB 2.7000 3.6400
подробнее

Конвертация в банках
на 12.04.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0870 1.0920
EUR/RUB 88.4000 117.2000
USD/RUB 81.0000 107.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте