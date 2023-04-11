Потребительские цены в Минской области в марте 2023 года выросли по сравнению с февралем на 0,3%, декабрем 2022 года - на 2,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за март 2023 года потребительские цены выросли на 6,2% по сравнению с мартом 2022 года. В январе-марте 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены подскочили на 10,9%.

Продовольственные товары в марте 2023 года подорожали по сравнению с февралем на 0,4%, декабрем 2022 года - на 2,9%. Годовой рост цен в марте 2023 года составил 9,4%. За январь-март 2023 года цены на продтовары повысились на 12,7% к уровню января-марта 2022 года.

Непродовольственные товары в марте 2023 года подорожали по сравнению с февралем на 0,3%, декабрем 2022 года - на 0,9%. При этом за март 2023 года к уровню марта 2022 года цены выросли на 1,9%. В январе-марте текущего года непродовольственные товары подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 8,4%.

Цены на услуги в марте 2023 года увеличились по сравнению с февралем на 0,8%, с декабрем 2022 года - на 4,6%. В марте 2023 года услуги подорожали по сравнению с мартом 2022 года на 5,1%. За январь-март 2023 года стоимость услуг выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%.