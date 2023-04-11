ЭКОНОМИКА РБ

В МИНСКЕ 12 АПРЕЛЯ ЗАВЕРШАЕТСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ДЛЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ

09:48 12.04.2023 12 апреля в Минске завершается отопительный сезон для общественных, административных зданий, промышленных и прочих организаций. Соответствующее решение принял Минский городской исполнительный комитет.