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ЭКОНОМИКА РБ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС БЕЛАРУСИ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬ К ПРОХОЖДЕНИЮ ГРОЗОВОГО СЕЗОНА
09:34 12.04.2023
Энергетики начали подготовку электросетевого комплекса к прохождению грозового сезона. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Отмечается, что ежегодно он начинается в конце апреля – начале мая и продолжается по октябрь.
Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период гроз на энергообъектах страны будут выполнены организационные и технические мероприятия.
Персонал энергоснабжающих организаций проведет дополнительные осмотры воздушных линий электропередачи, проверку средств защиты оборудования трансформаторных подстанций от перенапряжения, оценит техническое состояние грозовых тросов, молниеотводов, заземляющих устройств. В зонах повышенной концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - в районе промышленных предприятий и вдоль крупных автомагистралей - будут выполнены работы по чистке изоляторов распределительных устройств и линий электропередачи.
С оперативно-ремонтным персоналом проведут инструктажи и противоаварийные тренировки по отработке действий в условиях грозовой активности.
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