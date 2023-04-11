Энергетики начали подготовку электросетевого комплекса к прохождению грозового сезона. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Отмечается, что ежегодно он начинается в конце апреля – начале мая и продолжается по октябрь.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период гроз на энергообъектах страны будут выполнены организационные и технические мероприятия.

Персонал энергоснабжающих организаций проведет дополнительные осмотры воздушных линий электропередачи, проверку средств защиты оборудования трансформаторных подстанций от перенапряжения, оценит техническое состояние грозовых тросов, молниеотводов, заземляющих устройств. В зонах повышенной концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу - в районе промышленных предприятий и вдоль крупных автомагистралей - будут выполнены работы по чистке изоляторов распределительных устройств и линий электропередачи.

С оперативно-ремонтным персоналом проведут инструктажи и противоаварийные тренировки по отработке действий в условиях грозовой активности.