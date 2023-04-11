В марте 2023 г. годовой прирост потребительских цен снизился до однозначной величины и составил 6%. Значительное уменьшение данного показателя связано с исключением из расчетного периода данных за март 2022 г., когда в течение месяца наблюдался ускоренный рост потребительских цен. Об этом говорится в обзоре инфляции, опубликованном на официальном сайте Национального банка Беларуси.

Отмечается, что текущая интенсивность инфляционных процессов остается умеренной.

Относительно февраля 2023 г. потребительские цены в марте увеличились на 0,6%.

Цены на продовольственные товары в марте выросли на 0,7% к февралю, на 3,0% с начала года. Рост цен на продтовары в годовом выражении (к марту 2022 года) составил 9,2%.

Непродовольственные товары подорожали на 0,3% к февралю, на 0,9% с начала года и на 9,1% в годовом выражении.

Тарифы на услуги выросли на 0,6% к февралю, на 4,1% с начала года и 7,1% в годовом выражении.